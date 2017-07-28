Россия пересчитала оставшихся гражданских пилотов

России не хватает гражданских пилотов. Наиболее квалифицированные кадры отправляются работать за рубеж, где и условия лучше, и оклады выше.

В Росавиации запросили у российских авиакомпаний данные об уволившихся пилотах за последние несколько лет. Также регулятор поинтересовался информацией о их последующем трудоустройстве.

"С начала 2015 года уволились всего около 200 пилотов. Согласно подтвержденным данным, около 100 человек из них перешли на работу в иностранные авиакомпании. Данных о дальнейшем трудоустройстве оставшихся 100 человек нет. Они могли перейти на работу в другие российские авиакомпании, могли переехать за рубеж", – сообщает газета "Известия", подчеркивая, что в России насчитывается 12 тысяч пилотов гражданской авиации.



Российская сторона выяснила у Китайской ассоциации воздушного транспорта число наших соотечественников, трудоустроенных в КНР. На конец 2016 года в авиакомпаниях Поднебесной в штате был всего 81 российский пилот.

"Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны", – прокомментировали в Росавиации.

Источник, близкий к руководству крупного российского авиаперевозчика, рассказал на условиях анонимности о новом тренде среди пилотов. Они стали оформлять отпуска по уходу за ребенком до трех лет. В это время летчики трудятся в иностранных компаниях, получая там зарплату, а в России – все положенные в таком случае социальные выплаты.

"Уход летного состава можно предотвратить только в случае комплексного решения вопросов: улучшение режима труда и отдыха, климата внутри компании, введение гарантированной системы оплаты летного труда и увеличение ее размера", – уверен президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. Для защиты прав пилотов профсоюз 25 июля организовал пикет, который, впрочем, тут же был раскритикован пресс-службой Аэрофлота.



"Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) – организация, полностью дискредитировавшая себя в попытках разжигания конфликтов внутри коллектива авиакомпании. Методы, применяемые ШПЛС, часто лежат вне правового поля. Заявления ШПЛС, озвученные на пикете, не соответствуют действительности. Аэрофлот полностью опровергает все необоснованные обвинения в свой адрес", – сообщили в авиакомпании.

Согласно обнародованным "Аэрофлотом" данным, индексация зарплат производится своевременно. В руководстве отметили, что тезис ШПЛС "Растут цены — должна расти зарплата" основан на недостоверной информации о регулярном повышении цен на билеты.

Кроме того, перевозчик сообщил о постоянном расширении системы материального стимулирования. "Для летного персонала с 1 октября вводятся дополнительные ежеквартальные выплаты за стаж и добросовестную работу. По мнению экспертов, подобная система полностью соответствует мировой практике гражданской авиации и является эффективной мерой по обеспечению социальной защищенности летных кадров", – подчеркнули в пресс-службе "Аэрофлота".