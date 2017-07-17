Батурин пожаловался на кражу коровника и овчарни

Виктор Батурин начал юридическое преследование собственного адвоката Саглары Бахниковой. Шурин бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова заявил, что адвокатесса лишила его недвижимости в Элисте.

"Заняться строительством двух овчарен и коровника Батурин попросил меня. Я вложила в это дело 3,5 миллиона рублей, а он написал мне расписку, что обязуется вернуть эти деньги до 30 января 2016 года. По его же просьбе эти постройки я оформила на себя, с тем чтобы потом переоформить на его доверенное лицо", – прокомментировала ситуацию Саглара Бахникова, пишет издание "Коммерсантъ".



По словам адвокатессы, Батурин не смог оплатить ее услуги, но однажды потребовал переписать овчарню и коровник на него. В качестве компенсации он предложил отдать юристу два автомобиля, но те почему-то оказались на спецхранении в полиции. Саму адвокатессу Батурин при этом обвинил в мошенничестве. Доказать обратное не представляется возможным, так как ни одна из сделок не была оформлена документально, все происходило на "честном слове".

"Из соответствующего постановления управления СКР по Республике Калмыкия я узнала, что я тайно завладела двумя овчарнями и коровником, которые якобы построила за 15 миллионов рублей теща Виктора Батурина Людмила Образцова, и тайно же хотела ими пользоваться", – рассказала Бахникова.

По информации издания, Батурин ситуацию никак не прокомментировал. Он ограничился замечанием, что "не имеет отношения к уголовному преследованию адвоката Саглары Бахниковой".