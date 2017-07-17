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Общество

Какие изменения ждут российскую судебную систему

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Пленум Верховного суда (ВС) России одобрил на днях законопроект об организации пяти отдельных апелляционных и девяти кассационных судов в системе общей юрисдикции. Практика обжалования судебных решений в них будет унифицирована в соответствии с действующей системой арбитражных судов, что позволит укрепить независимость органов правосудия.
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В последнее время судебная реформа стала обсуждаться с новой силой. В ней заинтересовано как бизнес-сообщество, так и власть. В начале прошлого месяца президент России Владимир Путин на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума уделил особое внимание преобразованиям в судебной системе страны.

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Одной из основных целей реформы является укрепление независимости судебных органов. Спустя месяц после экономического форума в северной столице пленум Верховного суда принял предложенный его председателем Вячеславом Лебедевым план реформ, который нацелен на решение не только актуальных вопросов судебной сферы, но и ряда общероссийских экономических проблем.

Планируется внести изменения в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" в целях унификации работы судов общей юрисдикции на основе системы арбитражных судов. Сейчас в отечественной арбитражной системе действуют 21 апелляционных и 10 окружных кассационных арбитражных судов, причем их границы не совпадают с административно-территориальным делением.

Юристы неоднократно отмечали, что это позволило укрепить независимость органов правосудия от властей на местах.

Поэтому есть все основания полагать, что приведение структуры судов общей юрисдикции к арбитражной системе позволит укрепить ее независимость и доверие со стороны общества. Пока же апелляционная и кассационная инстанции сосредоточены в судах субъектов. Там же обжалуются решения районных судов этого же региона. Обе инстанции являются составной частью общей структуры и даже располагаются в тех же зданиях, где находятся областные и городские суды. "Инстанции разные, но суд-то – один коллектив. Поэтому резонно каждую инстанцию разделить, чтобы она была самостоятельной", – пояснил Лебедев.

Кроме того, проблемой является неравная система обжалования, которая действует внутри судов общей юрисдикции. Для обжалования решений районных судов существует апелляционная и две кассационные инстанции, а для некоторых категорий дел, которые рассматриваются в первой инстанции судами субъектов апелляционным органом является коллегия Верховного суда, а кассационных нет вообще.

Фото: GLOBAL LOOK press/Moritz Vennemann

В варианте реформы, принятом пленумом ВС, конфигурация уравнивается. Суды кассации получают право рассматривать жалобы на вступившие в законные силу акты районных судов, жалобы на решения областных судов и на решения апелляции. Это значит, что кассационные органы станут единой инстанцией на этом уровне для районных судов и мировых судей, полностью заменив президиумы районных, областных и прочих органов правосудия. Президиумы же сохранят полномочия по информационно-разъяснительной работе.

Областные суды продолжат пересматривать дела в апелляционном порядке. Новые органы апелляции получат определенную часть их полномочий: рассмотрение жалоб на определения судов субъектов и самого Верховного суда.

Это позволит избежать ситуации, когда проверка судебного акта осуществлялась в том же суде, где дело рассматривалось в первой инстанции.

Не менее важной задачей является оптимизация судебной нагрузки на судей. Перераспределение полномочий в рамках реформы существенности сократит загруженность самых востребованных служителей Фемиды. К примеру, зампреды региональных судов будут лишены полномочий по формированию составов для рассмотрения определенных дел. По некоторым оценкам, для обеспечения кадрами кассационных судов будут нужны 723 судьи, а для апелляции – 181 судья. Обеспечивать их должны более двух тысяч работников аппарата и сотрудников охраны.

В настоящий момент Верховный суд определяется с городами размещения новых судебных органов, исходя из наличия зданий и помещений для этих целей. По всей видимости, кассационные инстанции ВС будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Казани, Перми, Кемерово, Владивостоке и других городах. Новые апелляционные суды появятся в Санкт-Петербурге, Воронеже или Иваново, в Сочи или Краснодаре, а также в Нижнем Новгороде или Томске.

Как отметил ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, проект создания кассационных округов является "большой антикоррупционной мерой".

Реализация реформы является ответом ВС на запрос экспертного сообщества, которое обсуждает эту меру уже около 10 лет. "Это усилило бы их эффективность при проверке судебных актов, способствовало бы преодолению сращивания судов с региональной властью и органами уголовного преследования. Были бы обеспечены существенно большие возможности оспаривания судебных приговоров и решений за пределами субъекта федерации, а также затруднено использование административного ресурса для влияния на суд", – писали еще в 2013 году полпред правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский и советник председателя Конституционного Суда России Тамара Морщакова.

Ожидается, что поправки вступят в законную силу 1 июля следующего года. В Госдуму законопроект должен быть внесен уже этой осенью. Вполне возможно, что нормативно-правовой акт претерпит некоторую коррекцию. По мнению экспертов, одним из главных ожидаемых изменений является контроль за "пропиской" судей.

При этом стоит отметить, что на этом дальнейшая реформа судебной системы не закончится. Ее оптимизация может быть продолжена, к примеру, возвращением к вопросу создания отдельных судебных учреждений административной юстиции с лишением органов исполнительной власти функций по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Автор: Иван Поляков17 июля 2017, 12:08

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