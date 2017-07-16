Пассажир снял на видео жесткую посадку самолета

Пассажир рейса авиакомпании Ryanair из Фуэртевентуры в Лидс снял на видео момент жесткого касания земли лайнером. Удар шасси о посадочную полосу оказывается такой силы, что мужчина с трудом удерживает камеру.

Автор пугающего видео признался, что ему часто приходится летать, однако это был первый раз, когда он всерьез опасался разбиться. При этом в аэропорту прибытия заметили, что приземление проходило в условиях сильного бокового ветра, однако было произведено в штатном режиме, передает РИА Новости. Dni.Ru предупреждают, что просмотр сделанного пассажиром самолета видео может увеличить число аэрофобов, а страхи людей, которые уже знают о своем страхе перед полетами, рискуют сделать его еще сильнее.