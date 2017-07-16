Полиция зря искала бомбу в московском ТЦ

Информация о том, что в торговом центре "Авиапарк" на севере Москвы находится взрывное устройство поступила в правоохранительные органы вечером 15 июля. Из здания были эвакуированы порядка шести тысяч человек. На месте работали сотрудники полиции. "Представляющих опасность предметов на территории не обнаружено", – цитирует РИАМО сотрудника пресс-службы столичного управления МВД.