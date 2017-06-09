Порошенко обманул ведущего "Евровидения"

Телеведущие международного музыкального конкурса "Евровидение", прошедшего в этом году в Киеве, рассказали, что научили украинского лидера делать селфи. Однако так и не дождались от Петра Порошенко обещанного общего фото.

Ведущие Владимир Остапчук и Александр Скичков одними из первых узнали о планах главы государства запретить в стране социальную сеть "ВКонтакте". По их словам, они хотели сфотографироваться с президентом Украины, и он предложил свой телефон.

Порошенко спросил Остапчука, есть ли у него аккаунт в соцсети "ВКонтакте", сообщает Elle. "Получив утвердительный ответ, он добавил: "А меня там нет, и тебя не будет", - рассказал ведущий.

Его коллега по сцене Александр Скичков добавил, что Порошенко пообещал отправить им общее селфи по мессенджеру Viber. Однако фотографии работники телевидения от главы государства так и не получили – он либо забыл, либо их обманул.

"Те фотографии, которые вы видели в интернете, делали мы. А легендарного селфи, которое сделал президент, мы так и не дождались", – сказал Скичков. Отметим, фото со встречи Порошенко выложил на свою страницу в Facebook.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против России. В частности, под их действие попали российские компании "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте" и сервисы "Мейл.ру". Украинским провайдерам запрещено предоставлять услуги доступа к этим ресурсам на срок до трех лет.

На следующий день украинский оператор связи "Укртелеком" начал блокировать запрещенные сайты. Позже Порошенко заявил, что украинский народ способен прожить без российских соцсетей.