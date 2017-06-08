Россиянам напомнили о дополнительном выходном

Впереди – длинные выходные и короткая рабочая неделя. Россияне радуются возможности отдохнуть, но половина забыли, что именно страна будет праздновать.

Нерабочими будут дни с 10 по 12 июня включительно, на работу – во вторник. Следует помнить, что пятница не является предпраздничным днем, а значит, не обязательно будет сокращенной. Работодатель может самостоятельно принять решение сократить рабочий день: законом это не запрещено, напоминает "Российская газета" со ссылкой на Роструд.

На первом Съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В 1994 году было решено: дату ее принятия следует отмечать на государственном уровне. С тех пор 12 июня – праздничный – соответственно, выходной – день для россиян.

Интересно, что согласно опросу "Левада-Центра" 49% россиян не знают, что именно празднует страна 12 июня, 32% считают – День независимости России. При этом 3% опрошенных заявили, что отмечается годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России. Однако так было до 2002 года, сейчас же официальное именование праздника – День России.

Отметим, считать 12 июня Днем независимости – не совсем правильно. Такой праздник устанавливается по случаю основания государства, его отделения от других стран или прекращения оккупации. День России – это дата, когда был провозглашен суверенитет страны и ее независимость от внешних сил. Однако это совсем не означает отделение государства от других стран. Особенно не следует путать День России с датой распада СССР 26 декабря 1991 года.

