Свыше 1 млн человек посетили фестиваль "Времена и эпохи"

Больше миллиона человек приняли участие в праздновании Дня России в центре Москвы на площадках фестиваля "Времена и эпохи". Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

Там рассказали, что по данным на 19 часов площадку празднования Дня России на Тверской улице посетили больше 600 тысяч человек. А вместе с ВДНХ и другими фестивальными локациями количество посетителей составило 1,1 миллиона.

Как отметил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, интерактивная программа от участников фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи" продлится до 22 часов. "Завершится она праздничным салютом", – цитирует ТАСС столичного чиновника.