День России в столице отпраздновали 270 тысяч человек

Праздничные мероприятия и народные гуляния, организованные в Москве по случаю Дня России, посетили уже сотни тысяч людей. Такие данные приводит пресс-служба столичной полиции.



"В центре Москвы проходят массовые мероприятия и народные гуляния в день празднования Дня России, в них принимает участие около 270 тысяч человек", – сказали в московском главном управлении МВД.

Как отмечает ТАСС, сотрудники органов внутренних дел и бойцы Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан на столичных улицах. Правоохранительным органам помогают представители народных дружин.