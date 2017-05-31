Ученые нашли способ замедлить старение кожи

Ученые, наконец-то обнаружили вещество, способное замедлить старение кожи. Исследователи надеются, что в дальнейшем это открытие поможет разработать сенсационное омолаживающее средство, которое в буквальном смысле слова остановит для людей время.

Группа ученых пришла к выводу, что известный органический краситель и медицинский препарат метиленовый синий способен замедлять старение кожи, передает Scientific Reports. Выяснилось, что это вещество продлевает жизнь фибробластам – клеткам, вырабатывающим коллаген.

Именно утрата коллагена приводит со временем к тому, что кожа теряет влагу, становится дряблой и морщинистой. С помощью эксперимента ученым удалось выяснить, что метиленовый синий способен остановить все эти процессы старения.

На протяжении четырех недель исследователи работали с клетками кожи, полученными у трех групп испытуемых. В первую группу вошли здоровые люди среднего возраста, во вторую – пожилые в возрасте около 80 лет, и в третью – молодые люди с редким генетическим заболеванием, вызывающим ускоренное старение организма – прогерией.

Кроме того, они проверяли действие метиленового синего на образцах искусственной кожи, имитирующей эпидермис человека. Оказалось, что при воздействии метиленового синего фибробласты даже у стариков образовывались намного лучше.

Искусственная кожа стала толще и начала удерживать больше воды. Кроме того, эффект не был временным. Положительные изменения в клетках сохранялись и после окончания эксперимента.