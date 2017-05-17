Диабет обусловили генетикой

На семинаре во Владивостоке эндокринолог Александр Аметов констатировал, что диабет первого типа является результатом генетики. При этом он отметил, что первичный генетический дефект на сегодня неизвестен.

Медик напомнил, что 90% больных страдают диабетом второго типа. Его основным фактором является возраст старше 45-50 лет.

"С другой стороны, заболевание диагностируется у более молодых людей", – цитирует Аметова АиФ-Владивосток. "Считается, что этот диабет первого типа имеет генетическую основу, но, к сожалению, первичный генетический дефект на сегодня неизвестен", – заявил врач.

По словам эндокринолога, к серьезным предпосылкам возникновения диабета помимо наследственного фактора относятся нарушение внутриутробного питания и ожирение. Аметов отметил важность раннего выявления и профилактики диабета.

В пример эндокринолог привел Германию, где в ходе эксперимента всем жителям страны прислали новогодние поздравления, вложив в конверт тест-полоски для определения уровня сахара в крови. "Анализ крови на сахар надо сдавать хотя бы раз в год", – резюмировал медик.





Напомним, в апреле этого года группа ученых из Швейцарии и Китая разработала технологию по отслеживанию уровня сахара в крови с помощью мобильного приложения. При этом, отмечают разработчики, их система демонстрирует большой потенциал лечения, основанного на трансплантации клеток.

Как писали Dni.ru, ранее ученые называли эффективные способы борьбы с диабетом. Речь идет о велопрогулках. Специалисты из университета Южной Дании провели исследование, в ходе которого выяснили, что регулярная езда на велосипеде снижает риск развития сахарного диабета второго типа на 20%.

