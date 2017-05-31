Синоптики рассказали о последнем дне весны

По словам специалистов, 31 мая 2017 года в Москве будет тепло, но ветрено. Кроме того, в городе возможны осадки.

"Будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой. В отдельных районах прогремит гроза", – цитирует ТАСС представителя Росгидромета. По его словам, температура воздуха в столице составит +18...+20, в Московской области – +15...+20. Возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

В ночь на 1 июня столбик термометра опустится до +13...+15, по области – до +11...+16. Местами возможен умеренный дождь, в некоторых районах вновь прогремит гроза. Синоптики предупредили о шквалах до 15-20 метров в секунду.

В первый день лета станет немного теплее: в столице термометр покажет +16...+18, по области – +14...+19. Максимальная скорость ветра не изменится – возможны шквалы до 15-20 метров в секунду.

Публикация от STEAK POINT WOODMAN (@woodman_steak) Май 30 2017 в 11:04 PDT

Сотрудники Гидрометцентра ждут 31 мая новый ураган, который придет в Центральную Россию вместе с грозовым фронтом. Согласно их прогнозу, скорость ветра достигнет 17 метров в секунду, на следующий день он усилится до 20 метров в секунду.