В МЧС объяснили отсутствие sms-предупреждений об урагане

Как рассказали в пресс-службе МЧС, прогноз Росгидромета о порывах ветра в столице на 29 мая не подпадал под категорию "чрезвычайная ситуация", требующей экстренного оповещения граждан. Из-за этого и не осуществлялось sms-информирование о надвигающейся на столицу буре, передает ТАСС.

Синоптики прогнозировали ветер порывами до 22 метров в секунду, а "чрезвычайная ситуация" объявляется при порывах более 25 метров в секунду. В связи с этим в столичном регионе было проведено только оповещение о комплексе неблагоприятных погодных условий через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и SMS-рассылку.

"Информирование населения посредством отправки коротких текстовых сообщений является одним из способов информирования населения, но не основным, так как характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора", – отметили в МЧС.





