Синоптики изменили прогноз на начало лета

Синоптики пообещали москвичам теплое начало лета. Так, согласно прогнозу Метеобюро, 1 июня в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, передает ТАСС.
При этом ночные температуры составят 10-15 градусов. Возможен небольшой дождь.
Ранее сообщалось, что первые летние дни будут омрачены плохой погодой. В столице прогнозировали снег.
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