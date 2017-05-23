Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение

Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который проходит обвиняемым по делу о взятке в размере двух миллионов долларов, официально завершено. "Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции", – цитирует "Газета.ru" представителя правоохранительных органов. Обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела, добавил он.
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