Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение

Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который проходит обвиняемым по делу о взятке в размере двух миллионов долларов, официально завершено. "Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции", – цитирует "Газета.ru" представителя правоохранительных органов. Обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела, добавил он.