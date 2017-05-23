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Названо имя нового начальника московского метро

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Пост главы столичного метрополитена занял Виктор Козловский. Он был первым заместителем начальника подземки, курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий, сообщает "Газета.ru".

Дмитрий Пегов, возглавлявший метрополитен с 2014 года, перешел в РЖД. Он назначен директором по пассажирским перевозкам.

23 мая 2017, 10:58

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