Названо имя нового начальника московского метро

Пост главы столичного метрополитена занял Виктор Козловский. Он был первым заместителем начальника подземки, курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий, сообщает "Газета.ru".

Дмитрий Пегов, возглавлявший метрополитен с 2014 года, перешел в РЖД. Он назначен директором по пассажирским перевозкам.

