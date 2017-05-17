Московский НПЗ заработал после нештатной ситуации

Московский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме. Начался прием углеводородов из системы "Трансннефти". "Данные комплексной системы экологического мониторинга МНПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода в ночь на 17 мая. Все объекты МНПЗ работают в штатном режиме", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

14 мая столичный НПЗ прекратил прием нефти и сдачу продукции. Сообщалось, что на предприятии возникла нештатная ситуация.