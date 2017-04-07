Как Россия защищает свою авиабазу в Сирии

Российская система противовоздушной обороны в Сирии организована по принципу объектового прикрытия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, развернутые в Сирии системы С-400 и С-300, а также комплекс "Панцирь-С1" обеспечивают надежную защиту пунктов базирования с воздуха. Военный подчеркнул, что указанные системы противовоздушной обороны гарантированно прикроют расположенную на аэродроме Хмеймим российскую группу. Помимо этого, отметил Конашенков, в полной мере обеспечен воздушным "зонтиком" пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота России в Тартусе.

Кроме того, официальный представитель Минобороны России заявил о крайне низкой эффективности американского авиаудара. Он отметил, что только 23 крылатые ракеты ВВС США из 59 запущенных достигли цели. Место падения оставшихся 36 неизвестно.

Также Конашенков показал данные аэросъемки, сделанной после налета. На кадрах видно, что ракеты не повредили взлетно-посадочную полосу, ангары и самолеты на открытых стоянках. По данным министерства обороны России, американцы уничтожили вещевой склад, столовую, учебный корпус, радиолокатор и 6 неисправных самолетов.





Соединенные Штаты в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Сообщается о шести погибших и множестве раненых. Президент США Дональд Трамп в своем обращении заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства и нарушением норм международного права. "Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

