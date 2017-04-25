Путину подарили соленые огурцы

Президент России Владимир Путин встретился с представителями бизнеса Ярославской области. Предприниматели подарили главе государства соленые огурцы.
"К огурцам больше ничего?" – цитирует президента "Газета.ru". Встреча бизнесменов и главы государства прошла в рамках визита лидера в Рыбинск.
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