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Путину подарили соленые огурцы

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Президент России Владимир Путин встретился с представителями бизнеса Ярославской области. Предприниматели подарили главе государства соленые огурцы.

"К огурцам больше ничего?" – цитирует президента "Газета.ru". Встреча бизнесменов и главы государства прошла в рамках визита лидера в Рыбинск.

25 апреля 2017, 19:22

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