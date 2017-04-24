Бегун плеснул водой в лицо принцу Уильяму

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон дали старт 40-километровому массовому забегу в Лондоне, после чего присоединились с принцем Гарри к волонтерам, раздававшим марафонцам воду. Многие участники спортивного состязания останавливались, чтобы поприветствовать членов королевской семьи и сфотографировать их. А один из бегунов внезапно плеснул водой в лицо герцогу Кембриджскому.

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