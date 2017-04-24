Бегун плеснул водой в лицо принцу Уильяму
Последствия водной атаки попали на видео. Судя по кадрам, этот инцидент развеселил принца Гарри и Кейт Миддлтон. В марафоне, удостоившемся внимания на высшем уровне, приняли участие свыше 40 тысяч человек, передает РИА Новости.
Всего за несколько часов телеведущая потратила огромную сумму
Светский бомонд повеселился на дне рождения Татьяны Навки
Алексей Леонов рассказал жуткие подробности гибели своего коллеги
Российская спортсменка уверена – ей во многом нужно совершенствоваться