Москвичей предупредили о надвигающемся шторме

В столичном регионе ожидается сильный ветер, скорость порывов которого может достигать 15 метров в секунду и выше, передает ТАСС. Штормовое предупреждение в Москве будет действовать до 20:00. Синоптики Росгидромета рекомендовали автомобилистам не парковать свои машины под деревьями, а пешеходам – сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков. Также, согласно прогнозу специалистов, в городе возможен небольшой дождь.
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