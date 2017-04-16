Экипаж МЧС спас запутавшуюся в проводах чайку

В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о том, что над дорогой на Мурановской улице на севере Москвы жалобно кричит запутавшаяся в проводах чайка. По вызову выехал экипаж МЧС, который освободил птицу.

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