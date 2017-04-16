Экипаж МЧС спас запутавшуюся в проводах чайку
Операцию по спасению пернатой невольницы сняли на видео прохожие. Запись опубликовал портал Life.ru. Спасатели разложили лестницу, по ней поднялись к запутавшейся в проводах птице, осторожно освободили ее и спустили вниз. Там чайку уже ждали дети, для которых птица за короткое время успела превратиться в местную знаменитость.
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