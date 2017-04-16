Беспилотник снял на видео отчаянную атаку пеликана
Владелец дрона поделился с пользователями сети видеозаписью, на которой его коптер подвергся нападению пеликана, передает The Sun. На кадрах видно, что птица буквально пошла на таран, после чего беспилотник потерял управление и начал падать. Однако хозяину удалось восстановить контроль над техникой и дрон не пострадал. Столкновение закончилось благополучно и для самого пеликана.
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