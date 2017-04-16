Беспилотник снял на видео отчаянную атаку пеликана

Воздушное пространство над пляжем "Севен мил" курортного поселдения Негрил на Ямайке оказалось слишком тесным для снимающего роскошные виды беспилотника и ищущего добычу пеликана. Птица пошла на таран дрона. К счастью, ни пернатое, ни дорогостоящая техника не пострадали.

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