Как произвести впечатление на собеседовании

Интервью при устройстве на работу – это всегда стресс. Как выглядеть, что говорить и как вести себя, чтобы произвести хорошее впечатление на специалиста кадровой службы?

Dni.Ru пообщались с директором по развитию Staff Line Group Нурией Архиповой, которая дала несколько советов.

Внешний вид

Нигде специально не учат тому, как выглядеть и вести себя на интервью, но мы живем в современном обществе, где существует корпоративная культура. Удивительно, но до сих пор можно увидеть, как люди приходят устраиваться на работу, предположим, на должность менеджера по продажам, в растянутом свитере, в джинсах и кроссовках. Когда человеку задают вопрос, почему он в таком виде, то в ответ можно услышать нелепые отговорки, вроде "ночевал у друга, не успел заехать домой", "был за городом" и так далее. Что хочется сказать такому соискателю? Всего доброго вам и вашему другу. Никто не ждет, что вы приедете в дорогом итальянском костюме и ботинках, но необходимо выглядеть опрятно и уместно.

Резюме

Когда работник кадровой службы видит в резюме грамматические ошибки, это повод задуматься. Человек, умеющий формулировать и излагать свои мысли, вряд ли станет писать безграмотно. Тем более в резюме, ведь это визитная карточка. Не было времени проверить текст на ошибки? Не придали этому значение? Не обратили внимание? Все это не в вашу пользу.

Учитесь держать себя в руках

Конечно, можно сделать небольшую скидку особо впечатлительным кандидатам, которые так нервничают, что начинают щелкать пальцами, стучать ручкой по столу. Но кадровика это напрягает. А значит он более тщательно будет вчитываться в резюме. Если оно интересное и в нем виден ваш потенциал, то задача HR-специалиста сделать так, чтобы человек почувствовал себя комфортно, расслабился, не воспринимал интервью как экзамен и сконцентрировался лишь на представлении себя и своих достоинств. Ведь в конечном итоге, компании нужен специалист, и кадровая служба должна его найти.

Пара хитростей

Трясутся руки? Возьмите с собой ручку и ежедневник. Сделайте вид, что конспектируете, разумеется не в тот момент, когда говорите сами, а когда сотрудник HR-службы рассказывает вам о компании и о самой вакансии. Так вы решите сразу две задачи: покажете себя как хороший и внимательный исполнитель, и визуально отвлечете внимание от трясущихся рук. Да и свою излишнюю нервозность и волнение направите на записи.

Собеседование – это те же переговоры. Кандидат должен уметь продать себя, как бы грубо это ни звучало. Стоит понимать, у вас есть всего один шанс – либо работодатель заинтересуется в вас, либо нет. Не делайте резких движений, не жестикулируйте, следите за мимикой. При этом очень важно оставаться самим собой – притворство еще не помогло ни одному кандидату получить работу. Маленький совет: руки должны быть всегда на столе. Это знак что вы открыты к диалогу. Не разваливайтесь в кресле – это признак расхлябанности для работодателя. Быть слишком зажатым тоже не стоит.

И еще: можно иметь идеальное резюме, прийти на интервью в отлично сидящем костюме, достойно выглядеть, сделать все правильно и согласно нашим советам, но при этом не получить работу. Не отчаивайтесь, значит это просто не ваша компания. А все потраченные усилия, в любом случае опыт, который вам пригодится не раз.