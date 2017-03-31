Как плохой интим влияет на отношения

Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль.

Опросив более тысячи респондентов, ученые пришли к выводу, что у партнеров могут сложиться прекрасные отношения, даже если их интим оставляет желать лучшего. По словам экспертов, прочность семейных уз зависит от того, насколько люди близки духовно, передает Independent.

Именно этот фактор позволяет достичь согласия в постели даже при разном темпераменте и опыте. В то же время хороший секс в отсутствие взаимопонимания не станет залогом крепких отношений. Таким образом, если партнеров связывают только любовные утехи, в конце концов они расстанутся.

Ранее ученые назвали главное условие идеального секса. По их словам, влюбленные получают большее удовольствие, если стонут в процессе полового акта. Этот показатель оказался ключевым: "громкость" человека помогает выяснить, что ему нравится или не нравится. Также стоны и крики подтверждают, что вторая половина испытывает приятные ощущения. А это усиливает уверенность партнера в своих действиях.