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Как плохой интим влияет на отношения

Фото: GLOBAL LOOK press/DanitaDelimont
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль.

Продолжение: Почему женщины соглашаются на беспорядочный секс
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Опросив более тысячи респондентов, ученые пришли к выводу, что у партнеров могут сложиться прекрасные отношения, даже если их интим оставляет желать лучшего. По словам экспертов, прочность семейных уз зависит от того, насколько люди близки духовно, передает Independent. 

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Сюжеты Секс и отношения

Именно этот фактор позволяет достичь согласия в постели даже при разном темпераменте и опыте. В то же время хороший секс в отсутствие взаимопонимания не станет залогом крепких отношений. Таким образом, если партнеров связывают только любовные утехи, в конце концов они расстанутся. 

Ранее ученые назвали главное условие идеального секса. По их словам, влюбленные получают большее удовольствие, если стонут в процессе полового акта. Этот показатель оказался ключевым: "громкость" человека помогает выяснить, что ему нравится или не нравится. Также стоны и крики подтверждают, что вторая половина испытывает приятные ощущения. А это усиливает уверенность партнера в своих действиях. 

Автор: Светлана Сидорчук31 марта 2017, 11:27

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