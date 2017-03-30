Умер лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов

Советский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов скончался на 89-м году жизни, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на бывшего министра образования Дмитрия Ливанова. В 2003 году он вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом получил Нобелевскую премию за "основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей". Алексей Абрикосов был членом Российской академии наук, входил в состав Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества.

