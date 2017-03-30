Певица скончалась перед участием в шоу "Голос"

Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос".

Сионед внезапно упала, находясь в своей квартире. Ее гражданский супруг Дэниел и прибывшие медики в течение полутора часов пытались реанимировать женщину, однако все было бесполезно, передает The Sun.

Родные Сионед отмечают, что она была невероятно талантлива. По словам ее брата, она пела в местном женском хоре CôrNarfon, а также планировала пройти отборочный этап для участия в британском шоу "Голос". Женщина умерла накануне кастинга.

Отмечается, что Сионед уже участвовала в подобных телешоу. Ее брат рассказал, что больше всего она любила песни о любви, особенно в исполнении Селин Дион и Бетт Мидлер.



"Это настоящий шок для все нас, мы опустошены", – добавила тетя Сионед. Родные певицы подчеркивают, что она была всеобщей любимицей. Девушка планировала спеть на свадьбе близкого друга.

Помимо музыкальной карьеры, Сионед много времени уделяла семье. Она собиралась свозить своих двоих детей и двоих детей Дэниела в Испанию. Теперь четверо ребятишек остались без матери.