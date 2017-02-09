Медведи хорошо влияют на характер волков

Длительное время в научной среде господствовала теория, согласно которой живущие поблизости от мест обитания медведей волки вынуждены чаще охотится, чтобы компенсировать украденную косолапыми добычу. Впрочем, специальных исследований на этот счет не проводилось. Более того, попытка найти доказательства этой теории привела к обратному результату, передает Flashnord. Оказалось, что живущие рядом с медведями волки убивают реже.

Причины такого поведения не ясны. Биологи успели выдвинуть несколько версий. Так, волки, возможно, ждут, пока медведь расправится со своей добычей, чтобы подобрать остатки. По другой версии, совместное проживание в одном ареале создает проблемы с охотой как для медведей, так и для волков и число удачных вылазок уменьшается. Исследователи подчеркнули, что нельзя недооценивать влияние, которое группы хищников оказывают не только на травоядных, но и друг на друга.