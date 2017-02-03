Киевлян научат правильно надевать презервативы

Международный день презерватива отметят в Киеве. 4 февраля в Мыстецком арсенале пройдет мастер-класс, на котором украинцев научат правильно пользоваться этим крайне необходимым предметом.

Посетителей Мыстецкого арсенала – комплекса в центре столицы Украины – ждут "оригинальные инсталляции" и не менее оригинальные мастер-классы.

"В программе открытия: презентация экстравагантных инсталляций на тему безопасной любви от фэшен-дизайнера Алексея Залевского, мастер-класс по правильному надеванию презервативов и безопасному сексу, экспресс-тестирование на ВИЧ, раздача презервативов", – цитирует организаторов сайт "Вгороде". Отмечается, что тестирование на ВИЧ можно будет пройти с 4 по 8 февраля.

Пользователи соцсетей встретили новость с большим воодушевлением, назвав мероприятие "курсами повышения квалификации".

Мыстецкий арсенал – проект, инициированный лично президентом Украины Виктором Ющенко "с целью создания художественного и музейного комплекса европейского уровня". В XVII веке на этом месте располагался Вознесенский девичий монастырь. Ныне существующее здание – арсенал, который был построен в 1783—1801 годах. С начала XIX века здесь располагались военные склады, мастерские по ремонту оружия и конной амуниции. На протяжении XX века здание использовалось для военных нужд.