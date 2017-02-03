Киевлян научат правильно надевать презервативы

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Посетителей Мыстецкого арсенала – комплекса в центре столицы Украины – ждут "оригинальные инсталляции" и не менее оригинальные мастер-классы.
"В программе открытия: презентация экстравагантных инсталляций на тему безопасной любви от фэшен-дизайнера Алексея Залевского, мастер-класс по правильному надеванию презервативов и безопасному сексу, экспресс-тестирование на ВИЧ, раздача презервативов", – цитирует организаторов сайт "Вгороде". Отмечается, что тестирование на ВИЧ можно будет пройти с 4 по 8 февраля.
Пользователи соцсетей встретили новость с большим воодушевлением, назвав мероприятие "курсами повышения квалификации".
Мыстецкий арсенал – проект, инициированный лично президентом Украины Виктором Ющенко "с целью создания художественного и музейного комплекса европейского уровня". В XVII веке на этом месте располагался Вознесенский девичий монастырь. Ныне существующее здание – арсенал, который был построен в 1783—1801 годах. С начала XIX века здесь располагались военные склады, мастерские по ремонту оружия и конной амуниции. На протяжении XX века здание использовалось для военных нужд.
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