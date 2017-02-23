Тело Виталия Чуркина доставили в Россию

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет, на борту которого находится тело умершего в США дипломата Виталия Чуркина. Траурные мероприятия, связанные с кончиной сотрудника Министерства иностранных дел, пройдут 24 февраля, передает ТАСС.

Напомним, Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 году. По предварительным данным, у дипломата не выдержало сердце.