Тело Виталия Чуркина доставили в Россию

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет, на борту которого находится тело умершего в США дипломата Виталия Чуркина. Траурные мероприятия, связанные с кончиной сотрудника Министерства иностранных дел, пройдут 24 февраля, передает ТАСС.
Напомним, Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 году. По предварительным данным, у дипломата не выдержало сердце.
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