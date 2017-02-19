Кара-Мурза-младший уехал за границу

Публицист Владимир Кара-Мурза-младший, попавший в больницу в крайне тяжелом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, идет на поправку. 9 февраля стало известно, что он вышел из комы. В дальнейшем он был переведен в обычное отделение, а через десять дней и вовсе покинул стены лечебного учреждения. Кара-Мурза вместе с женой и в сопровождении врачей улетел для дальнейшей реабилитации в зарубежной клинике, передает Life.ru.

