Ученые из России заглянули в сердце Земли

Группа российских и шведских ученых опубликовали исследование, посвященное строению земного ядра. По их мнению, оно может состоять из кубических кристаллов железа, передает РИА ФАН. Эта гипотеза может дать ответ на вопрос, почему структура ядра является столь неоднородной во время сейсмического сканирования. Кроме того, это дает ответ на вопрос о причинах низкого модуля внутреннего ядра.