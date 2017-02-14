В Москве объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили в столице штормовое предупреждение. Ожидается, что в ближайшие часы в городе значительно усилится ветер – до 15 метров в секунду.

Кроме того, из-за похолодания вечером 14 февраля на дорогах образуется гололедица, сообщает "Газета.ru". Ранее в Москве был объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды.