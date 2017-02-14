Известная актриса выйдет замуж за знаменитого узника

Браки совершаются на небесах, поэтому влюбленные сердца соединяются, преодолевая любые препятствия. Вот и для британца Чарльза Бронсона на пути к семейному счастью не стал помехой тот факт, что от избранницы его отделяет решетка.

Самый известный узник в Великобритании – 64-летний Чарльз Бронсон – скоро изменит свой семейный статус. Славящийся своим жестким характером заключенный, отбывающий срок в британской тюрьме, предложил руку и сердце актрисе Поле Уильямсон, сыгравшей роль в сериале "Улица Коронации".

Перед встречей, приуроченной ко Дню святого Валентина, Уильямсон заявила, что она очень любит Бронсона, пишет газета The Sun. "Мы с ним идеально подходим друг другу", – отметила актриса накануне общения со своим избранником.

В ходе беседы с журналистами актриса призналась, что она состоит в отношениях с Бронсоном уже пять месяцев. Примечательно, что Уильямсон пробыла в тюрьме вместе с женихом около двух часов, после чего, широко улыбаясь, отправилась домой на автомобиле. При этом пока неизвестно, как она ответила на предложение руки и сердца.

Чарльз Бронсон находится за решеткой уже 41 год. Британца арестовали за вооруженное ограбление. Позже, уже находясь в заключении, он печально прославился из-за своего жесткого характера и буйных выходок в отношении сотрудников тюрьмы.

Мятежный арестант регулярно нападал на охранников и удерживал их в заложниках. Из-за этого ему неоднократно добавляли тюремный срок.

Примечательно, что жизнь Бронсона стала источником вдохновения для кинематографистов. В 2008 году в Британии о нем сняли фильм с Томом Харди в главной роли.