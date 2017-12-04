Убийца "пьяного" мальчика раздувает новый скандал

Адвокаты Ольги Алисовой намерены отсудить десять миллионов рублей по иску о клевете. Заявление подано в отношении служащего Росгвардии Романа Шимко, отца погибшего в скандальном ДТП мальчика. Ответчиком также выступит один из федеральных телеканалов.

Удастся ли защите Алисовой отсудить десять миллионов рублей, неизвестно – максимальная сумма возмещения при таких исках составляет пять миллионов. Однако адвокаты надеются на успех, учитывая, что соответчиком привлечен телеканал.

Ольга Алисова летом 2017 года сбила во дворе дома шестилетнего мальчика. Появились сообщения, что в крови ребенка обнаружили алкоголь. Материалы комплексной судебной экспертизы, которая проходила с 15:00 19 июля по 17:00 16 октября 2017 года, опубликовала "Газета.ru". Они показали: несмотря на то, что эксперты доказали трезвость погибшего в ДТП Алексея Шимко, алкоголь все-таки был обнаружен. Это объяснили брожением крови.

Отец ребенка не раз обвинял сбившую его сына женщину в связях с преступным миром. Шимко высказывал подозрения в том, что Алисова в момент ДТП могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также могла работать наркокурьером и находилась в момент совершения наезда на ребенка на выполнении очередного заказа. Этим, в частности, Шимко объяснял исчезновение камер видеонаблюдения, расположенных у подъезда его дома, которые могли заснять не только момент ДТП, но и возможную передачу наркотических средств заказчику.

Шимко подал апелляционную жалобу на приговор Алисовой. Сбившая ребенка женщина получила три года колонии поселения. Кроме того, ее приговорили к выплате более 2,5 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны. Однако решение суда никого не устроило. Защита Алисовой намерена настаивать на ее полном оправдании. Адвокаты Шимко собираются доказать подозрения о связях женщины с преступным миром.



