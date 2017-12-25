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Общество

В Москве открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154 журналистам

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Мемориальную доску в память о журналистах, погибших в результате крушения самолета Ту-154 под Сочи, открыли в телецентре "Останкино". "Мы, входя в свою редакцию, каждый день видим фотографии тех ребят, которые работали с нами на Первом канале, и, уходя с работы, смотрим на них. Поэтому они всегда с нами", – сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время торжественной церемонии.

Напомним, самолет потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер 25 декабря 2016 года, пишет газета "Известия". На его борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе съемочные группы Первого канала, телеканала "Звезда", журналисты НТВ.

25 декабря 2017, 14:23

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