Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

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Общество

Ручной кабан с трудным детством сбежал от хозяев и ушел в запой

прочитано 701 раз

В Польше произошел необычный инцидент. Ручной кабан Хрюмек сбежал от хозяина-лесника и пропал на целую неделю.

Нашел питомца местный фермер. Похоже, Хрюмек ушел в запой: он объелся фруктами из домашнего вина и уснул около сарая.

Хозяин кабана рассказал, что у его питомца было тяжелое детство: он рано потерял мать. Лесник сам его вскармливал молоком из бутылки, передает РИА ФАН. Хрюмеку дали сутки на то, чтобы прийти в себя.

20 декабря 2017, 18:45

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