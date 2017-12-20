Ручной кабан с трудным детством сбежал от хозяев и ушел в запой

В Польше произошел необычный инцидент. Ручной кабан Хрюмек сбежал от хозяина-лесника и пропал на целую неделю.

Нашел питомца местный фермер. Похоже, Хрюмек ушел в запой: он объелся фруктами из домашнего вина и уснул около сарая.

Хозяин кабана рассказал, что у его питомца было тяжелое детство: он рано потерял мать. Лесник сам его вскармливал молоком из бутылки, передает РИА ФАН. Хрюмеку дали сутки на то, чтобы прийти в себя.