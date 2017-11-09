"Марсианин Бориска" из России завел ученых в тупик

21-летний житель Волгограда привел в замешательство западных астрономов. Молодой человек утверждает, что до "перерождения на Земле" он жил на Марсе.

Британский таблоид The Sun опубликовал шокирующий рассказ о жителе Волгограда по имени Бориска Киприянович. Молодой человек, которого авторы издания называют гениальным, утверждает, что является марсианином.

По словам Бориски, раньше на Красной планете была развита цивилизация. Он утверждает, что жители Марса отличались высоким ростом и были способны посещать другие галактики. Кроме того, они переставали стареть в 35 лет.

Бориска рассказал, что в результате ядерной войны все жители Марса погибли, и только ему чудом удалось выжить. После этого молодой человек якобы переродился на Земле.

По словам Бориски, он не единственный марсианин на нашей планете. Есть и другие "особенные" люди, которые были отправлены на Землю с целью спасти человечество.

Как отмечает издание, молодой человек отличается потрясающе высоким интеллектом и глубокими познаниями космоса. Родители Бориски утверждают, что он с самого рождения был особенным.

По их словам, мальчик научился говорить через несколько месяцев после появления на свет. В полтора года Бориска якобы уже мог полноценно читать и рисовать. В два года родители отправили мальчика в детский сад, где он также неустанно поражал окружающих отличной памятью и сообразительностью.

Кроме того, родители юноши утверждают, что с ранних лет он рассказывал о Марсе и других планетах, хотя никаких специальных знаний о космосе не получал. Как отмечает издание, необычный россиянин поставил в тупик ученых.

С одной стороны, они скептически относятся к его "марсианскому" происхождению, с другой – не могут понять, откуда в голове Бориски появилась выдающаяся информация о жизни планет. Впрочем, многие читатели посмеялись над статьей о россиянине, посчитав, что он просто не в своем уме.