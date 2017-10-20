Раскрыта главная тайна пришельцев

Руководитель исследовательской миссии NASA New Horizons, ученый-астроном Алан Стерн объяснил, почему люди так и не увидели инопланетян. Он считает, что те живут не на поверхности планет, а в глубинных океанах небесных тел.

На такой вывод ученого натолкнул анализ списков недавно открытых экзопланет, которые находятся в "зоне жизни" – узком отрезке на орбите, в котором вода может сохранять жидкое состояние. Планетолог из NASA заметил, что большая часть из этих планет является океаническими мирами. Вода либо покрывает их поверхность целиком, или находится под ледяной коркой.

После этого специалист начал изучать вероятность возникновения на таких планетах жизни и факторы, которые могут на это повлиять. Расчеты Стерна показали, что покрытые толстой коркой льда миры-океаны намного более дружелюбны для зарождения и развития жизни, чем открытые планеты, похожие на Землю.

"Миры-океаны являются одной из самых идеальных сред для зарождения жизни. Условия в водах таких планет почти не зависят от того, вокруг каких звезд они вращаются, как далеко они находятся от них и как долго осталось жить такой звезде. Им не угрожают вспышки сверхновых, удары метеоритов, резкие изменения климата и прочие события, способные уничтожить жизнь на Земле", – рассказал Стерн на ежегодной планетологической конференции.

Обитатели подобных миров не будут даже подозревать, что во Вселенной существуют звезды, космос и другие планеты. Ближайшим эквивалентом нашей космической программы для них будет выход на поверхность их водного мира. Поэтому ни мы, ни они не будем подозревать о существовании друг друга", – считает ученый.

Таким образом, астроном выдвинул теорию, которая является ключом к знаменитому парадоксу физика Энрико Ферми. Он заключается в одном вопросе: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов? Парадокс возник после ответа физика на открытие астронома Фрэнка Дрейка, который вывел формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт. Согласно этой формуле, вероятность существования в космосе обитаемых планет довольна велика.