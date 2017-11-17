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Общество

Найден способ побороть порнозависимость

Фото: GLOBAL LOOK press
Индийские ученые разработали эффективный способ для борьбы с пристрастием к просмотру секс-видео. На данный момент, методика разработана лишь для представителей индуизма.
прочитано 139 раз

Группа разработчиков из Бенаресского индуистского университета во главе с профессором неврологии Виджаем Нат Мишрой создала специальное мобильное приложение, направленное на борьбу с порнозависимостью, The Guardian. Программа Har Har Mahadev устроена таким образом, что когда пользователь начинает искать в Сети похабщину, начинают звучать религиозные песнопения или речь Нельсона Манделы. 

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Считается, что индуистские молитвы остановят любителей порно и заставят встать на путь исправления. Разработчики планируют в будущем расширить приложение, дополнив его репертуар мусульманскими молитвами, а также  выступлениями Махатмы Ганди и Рабиндраната Тагора.

"Пристрастие к порнографии нельзя до конца искоренить, и эта программа – всего лишь скромная попытка изменить чье-то поведение", – заявил Мишра. Он также отметил, что решил разработать данное приложение после того, как стал регулярно сталкиваться в практике с явлением порнозависимости. 

Согласно данным ресурса Pornhub, пользователи из Индии находятся на третьем месте среди стран, где он популярен. Первое и второе место занимают американцы и британцы.

  

Автор: Рудольф Великолепный17 ноября 2017, 19:55

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