Найден способ побороть порнозависимость

Индийские ученые разработали эффективный способ для борьбы с пристрастием к просмотру секс-видео. На данный момент, методика разработана лишь для представителей индуизма.

Группа разработчиков из Бенаресского индуистского университета во главе с профессором неврологии Виджаем Нат Мишрой создала специальное мобильное приложение, направленное на борьбу с порнозависимостью, The Guardian. Программа Har Har Mahadev устроена таким образом, что когда пользователь начинает искать в Сети похабщину, начинают звучать религиозные песнопения или речь Нельсона Манделы.

Считается, что индуистские молитвы остановят любителей порно и заставят встать на путь исправления. Разработчики планируют в будущем расширить приложение, дополнив его репертуар мусульманскими молитвами, а также выступлениями Махатмы Ганди и Рабиндраната Тагора.

"Пристрастие к порнографии нельзя до конца искоренить, и эта программа – всего лишь скромная попытка изменить чье-то поведение", – заявил Мишра. Он также отметил, что решил разработать данное приложение после того, как стал регулярно сталкиваться в практике с явлением порнозависимости.

Согласно данным ресурса Pornhub, пользователи из Индии находятся на третьем месте среди стран, где он популярен. Первое и второе место занимают американцы и британцы.



