Google обвинили в войне против России

Из поискового сервиса Google.News исчезла трансляция сообщений сетевого издания "Федеральное агентство новостей". Более того, с сайта пропал архив всех новостей этого СМИ с момента его создания. Журналисты уверены, что это – акт политической цензуры и связан с освещением ситуации в Сирии.

"Я допускаю, что блокировка ФАН – это первая ласточка в войне Google против российских СМИ", – цитирует РИА ФАН первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. "Они будут и дальше создавать сложности, чтобы пророссийские средства массовой информации имели измененный контент или не могли донести правдивую информацию, которая разоблачает те или иные моменты. Свободы слова, о которой так рьяно говорит и отстаивает Запад, давно нет", – отметил сенатор.

"Это вызовы XXI века, информационно-психологическая борьба, которая навязана России. Эта информационно-психологическая война отстаивает интересы экономических и военных структур Запада", – рассказал Франц Клинцевич. "Вроде бы, есть декларация на свободу слова, но США постоянно пытаются нанести ей юридический, технический и организационный урон. Они мешают донести правдивую информацию до широкой общественности", – добавил он.

