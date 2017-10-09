Девушек не выпускают из аэропорта из-за пластических операций

Три китаянки не могут покинуть Южную Корею из-за пластических операций. Пограничники не могут распознать их лица из-за сильного постоперационного отека.

Девушки решили воспользоваться неделей национального китайского праздника Золотой недели. Они полетели в Южную Корею, чтобы лечь под нож пластического хирурга. Это государство стало очень популярным направлением для "медицинского туризма". Каждый год туда приезжает сто тысяч граждан Китая с целью сделать себе пластику лица.

Видимо, остальные туристы были более догадливы, чем застрявшие в аэропорту китаянки. Они планировали время так, что их лица возвращались к нормальным пропорциям перед прохождением паспортного контроля. К тому же, многие клиники Южной Кореи выдают так называемый "сертификат пластической хирургии", который подтверждает, что их клиенты действительно сделали операцию. Эти документы включают в себя номер паспорта пациента, название больницы, в которой они лечились, и продолжительность посещения ими Южной Кореи.

К сожалению для трех подруг, у них такого сертификата не было, и они вынуждены жать, пока с их лиц спадет отек и им можно будет снять повязки и бинты. Когда женщины смогут попасть на родину пока не известно. Однако, их судьбу может сильно облегчить то, что они уже стали настоящими звездами Weibo – китайского аналога Twitter. Их фотография собрала более 66 тысяч лайков и получила почти 40 тысяч комментариев.

Некоторые люди считают произошедшее забавным случаем, другие утверждают, что женщины имеют право менять свою внешность через операцию и не отчитываться о состоянии своего здоровья пограничникам. Многие комментаторы уверены, что сотрудники аэропорта должны были пропустить девушек на борт самолета.