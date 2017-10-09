На трех зданиях в центре Москвы появились экограффити

На трех зданиях в центре столицы появились граффити на экологическую тему, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы. Два рисунка высотой 20 и 15 метров были нанесены на стены жилых домов на Новослободской улице и в Казарменном переулке.

Третья картина высотой семь метров украсила трансформаторную будку на Болотной набережной. Как отметил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, задача экограффити – привлечь внимание молодежи к вопросам охраны окружающей среды.