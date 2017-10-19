Британец стал доктором наук благодаря групповому сексу

Британец Райан Скоутс защитил докторскую диссертацию о групповом сексе. Ученый решил исследовать нетрадиционную форму интимных отношений, потому что сам является ее горячим поклонником.

Идея написать докторскую диссертацию о групповом сексе пришла в голову сотруднику Бирмингемского университета Райану Скоутсу после того, как он сам стал участником группового секса. Ученый стал анализировать материалы по поводу отношений такого рода и столкнулся с большим дефицитом информации.

По мнению Райана, особенно мало изучалась тема секса с двумя мужчинами и одной женщиной. После этого британец решил восполнить пробел в науке и сообщил научному руководителю о том, что решил написать диссертацию.

В течение нескольких месяцев Райан изучал особенности интимных отношений среди молодых людей. Оказалось, что мужчины во время группового секса стараются физически не контактировать друг с другом.

Этот факт ученый объяснил тем, что представители сильного пола боятся гомосексуальных контактов. Вместе с тем многие опрошенные мужчины признались, что опыт секса втроем эмоционально сблизил их с партнером своего пола.

"Думаю, что с сокращением количества гомофобии в обществе мужчины все чаще будут принимать участие в групповом сексе друг с другом, не опасаясь, что окружающие осудят их за это", – подчеркнул Райан. Ученому удалось успешно защитить диссертацию и получить степень доктора философии.