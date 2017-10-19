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Общество

Британец стал доктором наук благодаря групповому сексу

Фото: GLOBAL LOOK press/Horazny Josef
Британец Райан Скоутс защитил докторскую диссертацию о групповом сексе. Ученый решил исследовать нетрадиционную форму интимных отношений, потому что сам является ее горячим поклонником.
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Идея написать докторскую диссертацию о групповом сексе пришла в голову сотруднику Бирмингемского университета Райану Скоутсу после того, как он сам стал участником группового секса. Ученый стал анализировать материалы по поводу отношений такого рода и столкнулся с большим дефицитом информации.   

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По мнению Райана, особенно мало изучалась тема секса с двумя мужчинами и одной женщиной. После этого британец решил восполнить пробел в науке и сообщил научному руководителю о том, что решил написать диссертацию. 

В течение нескольких месяцев Райан изучал особенности интимных отношений среди молодых людей. Оказалось, что мужчины во время группового секса стараются физически не контактировать друг с другом.

Этот факт ученый объяснил тем, что представители сильного пола боятся гомосексуальных контактов. Вместе с тем многие опрошенные мужчины признались, что опыт секса втроем эмоционально сблизил их с партнером своего пола. 

"Думаю, что с сокращением количества гомофобии в обществе мужчины все чаще будут принимать участие в групповом сексе друг с другом, не опасаясь, что окружающие осудят их за это", – подчеркнул Райан. Ученому удалось успешно защитить диссертацию и получить степень доктора философии.

Автор: Рудольф Великолепный19 октября 2017, 10:30

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