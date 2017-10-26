Директор школы в Москве оправдала свой приказ о слежке за учениками

Директор столичной школы №2120 Алла Шурухина объяснила свой приказ о том, что классные руководители должны мониторить активность учеников в соцсетях. По словам главы образовательного учреждения, документ был создан ею с благими намерениями.

На данный момент Шурухина отозвала громкий приказ об активности педагогов в соцсетях. По словам директора школы, это была управленческая ошибка и документ требует доработки. Пока его действие приостановлено из-за "казенных формулировок", передает портал "Такие дела".

"Современный учитель также активен в социальных сетях, и если он видит тревожные факты, которые могут навредить ребенку, то почему он должен закрывать на это глаза? Я считаю, что классному руководителю нужно очень мягко, деликатно найти причину такого поведения в интернете и помочь. Документ был создан только из благих намерений, ни о какой слежке за детьми речь не шла", – пояснила директор школы.



Шурухина подчеркнула, что документ создала по личной инициативе. Отметим, что новость о приказе в школе№2120 вызвала широкий общественный резонанс. Например, некоторые родители выступили против документа, резонно заметив, что учитель все равно не сможет разобраться в содержании интернет-групп, в которые вступают школьники.

"В общем, я отношусь к нововведению негативно. Считаю, что учителя будут тратить свое время впустую", – подчеркнула мама одного из учеников. Сергей Комков, президент всероссийского фонда образования, напротив, согласен с данной инициативой. По мнению эксперта, поведение школьников в соцсетях входит в форму ответственности учителей, пишет "Вечерняя Москва".

Напомним о создании приказа, обязывающего учителей школы №2120 следить за учениками в соцсетях, стало известно 24 октября. "Я писала приказ не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы разговаривать с детьми на одном языке", – подчеркнула тогда директор школы. Она также уточнила, что в рамках приказа учителя должны мониторить соцсети на предмет вовлеченности школьников в асоциальные сообщества, то есть группы, которые могут потенциально навредить.

"Если есть что-то тревожащее – либо в диалогах с ребенком, либо в поведении, либо в картинках, то не скрывать это и не проходить мимо, а с компетентными людьми (психологами) грамотно выстроить деятельность, чтобы и ребенка не обидеть, и не пропустить сложную ситуацию", – пояснила Шурухина.