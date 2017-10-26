Российские школьники организовали уличные бои со ставками

На Камчатке три подростка 16-17 лет организовали недалеко от школы уличные бои. Юноши заставили двух учеников четвертого класса драться между собой. При этом на исход поединка делали денежные ставки, передает Flashnord.
Тревогу забили родители одного из участников драки, когда тот пришел домой. Они написали заявление в полицию. По данному факту организована проверка.
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