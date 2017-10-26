Какие фразы возбуждают женщин во время секса

Существует распространенное выражение о том, что женщины любят не глазами, а ушами. Но что именно возбуждает представительниц слабого пола? Эксперты провели опрос и узнали, что конкретно дамы желают слышать в постели.

Австралийский сайт Forktip провел опрос среди пяти тысяч женщин по поводу того, какие фразы они хотят больше всего слышать из уст своего партнера во время секса. Оказалось, что дам возбуждают весьма специфические слова.

Больше всего представительниц прекрасного пола заводит, когда мужчины говорят им: "Называй меня папочкой" и "Как узко у тебя там". Кроме того, женщин возбуждают слова партнера о том, как хорошо ему во время полового акта, передает URA.RU. А вот самым раздражающим фактором в процессе интима большинство респонденток назвали шум.

Ранее эксперт в области сексуального поведения назвал три причины, из-за которых женщины могут отказываться от секса. Во-первых, получить удовольствие многим дамам мешает стыд, страх осуждения и невежество в вопросах собственной физиологии.

Во-вторых, либидо женщин может снижаться из-за случаев сексуального насилия в прошлом. Тревожные воспоминания об этом часто снижают уровень возбуждения, превращая интимный контакт с любимым человеком в пытку. В-третьих, на отказ от половой жизни могут влиять слишком строгое воспитание и приверженность ортодоксальным религиозным взглядам.