Почему женщинам перестает нравиться секс
По мнению Ходжсон, по разным причинам женщины сталкиваются с тем, что не получают удовольствия от полового акта. Из-за этого они теряют интерес к сексуальной стороне жизни, передает The Guardian.
Эксперт утверждает, что негативный опыт интимного контакта женщина получает разными способами. Во-первых, за счет того, что она не знает особенностей физиологии человеческого тела. Это часто порождает у дам чувство стыда и страх быть осужденной обществом. В частности, многие женщины по этим причинам отказываются от мастурбации. Вместе с тем самоудовлетворение – отличный способ изучить себя и свои сексуальные желания.
Во-вторых, негативный сексуальный опыт может быть связан со случаями насилия. Тревожные воспоминания об инциденте такого рода снижают уровень возбуждения, и в итоге половой акт с любимым и желанным человеком превращается в пытку. По словам Ходжсон, женщины с такого рода переживаниями нуждаются в помощи психотерапевта.
В-третьих, отказ от секса может быть связан со слишком строгим воспитанием в семье или ортодоксальными религиозными взглядами. В этом случае дамы не могут расслабиться в постели, считая, что делают что-то плохое.
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