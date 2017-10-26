Почему женщинам перестает нравиться секс

Сексолог и журналист Ничи Ходжсон объяснила, почему женщины перестают заниматься сексом. По мнению специалиста, большую роль в этом явлении играет негативный опыт.

По мнению Ходжсон, по разным причинам женщины сталкиваются с тем, что не получают удовольствия от полового акта. Из-за этого они теряют интерес к сексуальной стороне жизни, передает The Guardian.

Эксперт утверждает, что негативный опыт интимного контакта женщина получает разными способами. Во-первых, за счет того, что она не знает особенностей физиологии человеческого тела. Это часто порождает у дам чувство стыда и страх быть осужденной обществом. В частности, многие женщины по этим причинам отказываются от мастурбации. Вместе с тем самоудовлетворение – отличный способ изучить себя и свои сексуальные желания.

Во-вторых, негативный сексуальный опыт может быть связан со случаями насилия. Тревожные воспоминания об инциденте такого рода снижают уровень возбуждения, и в итоге половой акт с любимым и желанным человеком превращается в пытку. По словам Ходжсон, женщины с такого рода переживаниями нуждаются в помощи психотерапевта.

В-третьих, отказ от секса может быть связан со слишком строгим воспитанием в семье или ортодоксальными религиозными взглядами. В этом случае дамы не могут расслабиться в постели, считая, что делают что-то плохое.