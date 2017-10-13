США угрожают России глобальным ударом

Соединенные Штаты приступили к созданию новейших комплексов глобального удара. По мнению президента Академии геополитических проблем, генерал-полковника Леонида Ивашова, стремление Вашингтона ставит под удар безопасность России и ее возможности для ответного ядерного удара.

Эксперт отметил, что проект глобального удара США реализуют с 2003 года, когда соответствующий указ подписал тогдашний президент Джордж Буш-младший. "В основе комплекса лежит высокоточное оружие, несколько тысяч крылатых ракет морского и воздушного базирования, которые наносят удары по командным пунктам", – цитирует аналитика НСН.

По его словам, концепция глобального удара рассчитана на поражение грунтовых и шахтных ракетных комплексов, а также подводных крейсеров и авиации. "Расчет в этой стратегии на то, чтобы обезглавить, обезоружить страну в ядерном отношении, а затем добить", – уверен политолог.

Разрабатываемый Соединенными Штатами комплекс направлен прежде всего на Россию и Китай, полагает эксперт. Вместе с тем он заявил, что приоритетной целью для Пентагона является все-таки Россия. "У нас есть богатейшие запасы природных ресурсов, территории с разнообразным рельефом и климатом, поэтому наша страна для американцев более заманчива, и они желают ее держать под собственным контролем", – сказал Ивашов. Китай же, отметил аналитик, пока еще слишком слаб в военном отношении, чтобы тягаться с США.





Напомним, ранее в Министерстве обороны России заявили, что наращивание американской противоракетной обороны представляет угрозу для России. По словам представителя военного ведомства Александра Емельянова, усиление ПРО США напрямую связано с разработкой концепции глобального удара. "При нанесении "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО", – сказал он.

Кроме того, представитель Минобороны подчеркнул, что российские военные уже неоднократно призывали своих американских коллег обратить внимание на исходящую от глобальной системы ПРО стратегической угрозы для глобального баланса сил. Несмотря на это, в Пентагоне продолжают игнорировать замечания из Москвы, посетовал Емельянов.

