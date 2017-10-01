Загрязнение воздуха в Москве признали опасным

Постоянная комиссия по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России объявила об опасности загрязнения воздуха в Москве. Экологи раскритиковали чиновников за неспособность в течение длительного времени разобраться в ситуации.

Специалисты указывают на то, что источник загрязнения до сих пор не найден. Также эксперты считают ошибочным шагом закрытие публичного доступа к сайту Мосэкомониторинга, передает "Интерфакс". Члены постоянной комиссии после проведения специального совещания предоставят президенту доклад по данной проблеме.